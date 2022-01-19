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مشاورات هاتفية بين اميرعبداللهيان ولافروف على أعتاب زيارة آية الله رئيسي الى روسيا

كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا وجهات النظر بشان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مفاوضات فيينا.
رمز الخبر: ۶۲۱۴۵
تأريخ النشر: 18 January 2022

أجرى وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف مشاورات هاتفية وذلك على اعتاب زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية اللة ابراهيم رئيسي الى روسيا.

ویذکر ان وزيرالخارجية الروسي اعرب في الاتصال عن ارتياحه للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى روسيا مبينا انه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاجراء الزيارة.

ووصف الجانبان هذه الزيارة بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين وفرصة جيدة لتطوير وترسيخ العلاقات.

كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا وجهات النظر بشان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مفاوضات فيينا.

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