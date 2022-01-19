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أولیانوف: من حق ايران مطالبة اميركا بضمانات

لايران الحق الكامل في المطالبة بضمانات لعدم تكرار هذه المغامرة الكارثية (انسحاب اميركا من الاتفاق النووي).
رمز الخبر: ۶۲۱۴۳
تأريخ النشر: 18 January 2022

اكد المندوب الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل اوليانوف بان لايران الحق الكامل في مطالبة اميركا بضمانات لعدم تكرار انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على تويتر الاثنين: البعض لا يريد الاتعاظ من سياسة الضغوط القصوى الفاشلة.

واضاف: لايران الحق الكامل في المطالبة بضمانات لعدم تكرار هذه المغامرة الكارثية (انسحاب اميركا من الاتفاق النووي).

يذكر ان مفاوضات رفع الحظر في فيينا جارية في الوقت الحاضر بين ايران ومجموعة "4+1" حيث تمكنت الوفود المشاركة من ازالة الكثير من الاقواس ونقاط الخلاف وان الوصول الى اتفاق جيد بحاجة الى قرارات سياسية خاصة من واشنطن حول القضايا العالقة ورفع الحظر.

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