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وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه

قالت وكالة بلومبرغ الامريكية أن القوات اليمنية شنت ضربات نوعية بطائرات مسيرة على ضواحي العاصمة الإماراتية أبو ظبي ما تسبب في اندلاع حرائق وانفجارات بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي.
رمز الخبر: ۶۲۱۴۰
تأريخ النشر: 18 January 2022

وأشارت إلى أن هذه العملية تعد الاكبر من نوعها حتى الان على الاراضي الاماراتية والتي اضرمت النيران في صهاريج وقود في منطقة صناعية قريبة من المطار حيث تشير المعلومات الاولية إلى أن الهجوم أوقف الملاحة الجوية في مطار ابو ظبي على الرحلات المغادرة أو القادمة وفقا لموقع التتبع الدولي FlightRadar24.
وقالت وكالة بلومبيرج بان التقارير تشير إلى أن منشئات النفط الإماراتية لحقت بها أضرارا جسيمة بسبب هجوم الطائرات المسيرة المشتبه به؛ مما يثير قلق مراقبي سوق النفط لوجود تهديد مستمر ضد البنية التحتية النفطية في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن "توربيورن سولتفيدت"، المحلل في شركة الاستخبارات فيرسك مابليكروفت ، إن "هجوم الطائرات بدون طيار المشتبه به في أبو ظبي يؤكد بأن التهديد لايزال مستمرا على مصادر الطاقة في المنطقة وأن التقارير عن الأضرار التي لحقت بشاحنات الوقود والتخزين أثارت قلق مراقبي سوق النفط ".
وأضافت: ان الهجمات على أبو ظبي تأتي بعد أيام من تحذير القوات المسلحة اليمنية لأبو ظبي بضرورة وقف مشاركتها العسكرية في محافظة شبوة الغنية بالطاقة خلال الأسابيع الماضية والتي تتم باستخدام الغارات الجوية السعودية والإماراتية المكثفة.
وعلى ذات الصعيد نقلت الوكالة عن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ألغى اجتماعا هاما كان مقررا اليوم الاثنين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي بسبب ما وصفه"مسألة غير متوقعة تتعلق بأمن الدولة".

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