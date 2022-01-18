زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة شاطئ غزة

وأفادت مصادر محلية بأنّ جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على الصيادين، وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكبهم، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودان ية شمال غرب مدينة غزة ما اضطرهم إلى إخلاء البحر.

وتتكرّر الاعتداءات الصهيونية بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حياتهم.

ويأتي ذلك ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 15 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش.