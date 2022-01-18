الفتلاوي: على الحكومة اخراج قوات الاحتلال قبل التصعيد العسكري

أكد النائب عن تحالف الفتح علي الفتلاوي ، اليوم الاثنين ، أن الحكومة فسحت المجال امام القوات الامريكية للتدخل في كافة الشؤون الداخلية للعراق، مشددا على الحكومة اخراج قوات الاحتلال قبل التصعيد العسكري.

وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن ، “أمريكا استغلت خضوع وخنوع الحكومة العراقية وعدم تطرقها الى ملف انسحاب قواتها المقرر نهاية العام الماضي وزادت من تدخلاتها في الشأن العراقي الداخلي”، مبيناً أن “واشنطن تعمل على التدخل أكثر فأكثر في كل مجالات الساحة العراقية، خاصة السياسية”.

وأضاف ، إن “استخدام السفارة الامريكية لنظام الدفاع الجوي وسط المناطق السكنية هو عملية تخويف وترويع للشعب العراقي” .

وطالب الفتلاوي، الحكومة “بالعمل بجدية لإخراج القوات المحتلة دستورياً وقانونياً، قبل أن تتجه الأمور نحو تطورات على صعيد اخر”.