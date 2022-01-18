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الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة جديدة من النفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحملة بمعدات عسكرية والصهاريج المعبئة بالنفط السوري المسروق من الجزيرة عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى قواعده في شمال العراق.
رمز الخبر: ۶۲۱۲۲
تأريخ النشر: 17 January 2022

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالريف الشمالي الشرقي لوكالة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 111 آلية منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط المسروق ترافقه 6 مدرعات عسكرية غادر الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.
وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الثالث من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 128 آلية بينها 60 براداً وصهريجاً للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتاداً عسكرياً متنوعاً بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

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