عبد المجيد : للشهيد قاسم سليماني الفضل الأول في بناء القوة الصاروخية لفصائل المقاومة واذلال الكيان الصهيوني.. كان نموذجاً فريداً في مواجهة الطائفية والمذهبية في المنطقة

أكد الدكتور خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الفلسطيني أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان نموذجاً فريداً في مواجهة الطائفية والمذهبية التي كانت تحرص الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على تغذيتها في المنطقة.

فكان حريصاً في ساحات العمل في مواجهة الطائفية والمذهبية على إعطاء الدور لكل المكونات والطوائف للعمل يد بيد في مواجهة الظلم والقهر الذي كان يمارس على أبناء هذه المنطقة، فالصراع مع العدو هو صراع وجود ولا مجال للدخول في المتاهات الضيقة.

وأضاف الدكتور عبد المجيد في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق سليماني قائد فيلق القدس أن الشهيد كان يعكس موقفاً أممياً في علاقاته وتعاونه مع القوى والفصائل على امتداد محور المقاومة وفي علاقاته مع الدول التي تدعم الحق في مواجهة الاستكبار العالمي.

وأوضح الدكتور عبد المجيد أننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نعتز ونفتخر بالدور الذي قام به الشهيد سليماني في بناء وتعزيز قدراتها وتطوير قدراتها العسكرية والتي وقفت أمام مشروع كبير دولي وإقليمي وبغطاء لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة اتفاق أوسلو، مبيناً أنه حصلت ثلاثة حروب مع الاحتلال الإسرائيلي وكانت للشهيد سليماني الأيادي البيضاء فيما حققته فصائل المقاومة الفلسطينية من إذلال العدو الصهيوني والتي كان آخرها ما جرى في معركة سيف القدس التي أصابت كيان العدو بالصميم.

وتابع عبد المجيد أن للشهيد قاسم سليماني الدور الأساسي في بناء محور المقاومة بكل أطرافه قوى ودولاً والذي انعكس هذا الامر على الشعب الفلسطيني الذي يفتخر بالعطاء والتضحية التي قدمها الشهيد سليماني دفاعاً عن فلسطين وقضيتها العادلة في الوقت الذي تخلى عنها أشقائها العرب، فكان ممثل الجمهورية الإسلامية في إيران وممثل السيد القائد علي الخامنئي في الدفاع عن فلسطين، موضحا ان للشهيد الفريق قاسم سليماني: الفضل الأول في بناء القوة الصاروخية والعسكرية لفصائل المقاومة واذلال الكيان الصهيوني