محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي لـ 50% لهذا السبب

وقالت الخلية في بيان ، إنه "بالنظر لارتفاع إصابات كورونا في المحافظة وللحد من انتشار الفايروس ومتحوراته المختلفة خصوصاً أوميكرون، تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لكافة الدوائر اعتباراً من 17 كانون الثاني ولغاية 27 من الشهر نفسه".

وأضافت، أنه "يترك لرئاسة محكمة استئناف كركوك وجامعة كركوك ومديرية تربية كركوك تحديد نسبة الدوام بحسب متطلبات العمل في دوائرهم، على أن يتم تطبيق القرار الخاص بإبراز كارت اللقاح وفحص pcr لم يمض عليه اسبوع كشرط لدخول دوائر الدولة كافة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 4466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 582 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 65113 ".

وسجل العراق أمس 3630 إصابة بكورونا و5 حالات وفاة.