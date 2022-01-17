وزير النفط: المبيعات النفطية تسجل نموا ملحوظا خلال الاشهر الـ 10 الاخيرة

"تظهر الإحصاءات أن الإيرادات من بيع النفط و والمكثفات الغازية وصافي الغاز التصديري والمنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الـ 10 من العام الحالي سجل نموا ملحوظا مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.

أشار وزير النفط الايراني جواد اوجي الى نمو المبيعات النفطية والمنتجات البتروكيماوية والمكثفات الغازية في البلاد وقال: نبذل جهودا لتحقيق مليون و200 الف برميل من النفط للعام المقبل.

ان وزير النفط جواد أوجي ، قال في تصريح صحفي له اليوم السبت : "اثر الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط فان المبيعات النفطية والمكثفات الغازية والمنتجات البتروكيماوية و صافي الصادرات الغازية سجلت نموا ملحوظا خلال الاشهر الـ 10 من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.

واضاف : "تظهر الإحصاءات أن الإيرادات من بيع النفط و والمكثفات الغازية وصافي الغاز التصديري والمنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الـ 10 من العام الحالي سجل نموا ملحوظا مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.

وفيما يتعلق بتحقيق انتاج و بيع ميلون و 200 الف برميل من النفط الخام في موازنة العام المقبل قال : " بفضل الله ( سبحانه وتعالى ) وجهود جميع زملائنا في هذا المجال ، وكذلك من خلال استخدام كافة الطاقات وتحديد مختلف الأسواق، فاننا نبذل قصارى جهودنا لتحقيق هذا الرقم.