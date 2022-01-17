وزير النفط: المبيعات النفطية تسجل نموا ملحوظا خلال الاشهر الـ 10 الاخيرة

أشار وزير النفط الايراني جواد اوجي الى نمو المبيعات النفطية والمنتجات البتروكيماوية والمكثفات الغازية في البلاد وقال: نبذل جهودا لتحقيق مليون و200 الف برميل من النفط للعام المقبل.
ان وزير النفط جواد أوجي ، قال في تصريح صحفي له اليوم السبت : "اثر الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط فان المبيعات النفطية والمكثفات الغازية والمنتجات البتروكيماوية و صافي الصادرات الغازية سجلت نموا ملحوظا خلال الاشهر الـ 10 من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.
واضاف : "تظهر الإحصاءات أن الإيرادات من بيع النفط و والمكثفات الغازية وصافي الغاز التصديري والمنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الـ 10 من العام الحالي سجل نموا ملحوظا مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.
وفيما يتعلق بتحقيق انتاج و بيع ميلون و 200 الف برميل من النفط الخام في موازنة العام المقبل قال : " بفضل الله ( سبحانه وتعالى ) وجهود جميع زملائنا في هذا المجال ، وكذلك من خلال استخدام كافة الطاقات وتحديد مختلف الأسواق، فاننا نبذل قصارى جهودنا لتحقيق هذا الرقم.