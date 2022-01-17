النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

خبير روسي: زيارة رئيسي الى موسكو نقلة جديدة في العلاقات بين طهران وموسكو

تطرق رئيس كلة السياسة العالمية الروسية الى الحظر المفروض على ايران من قبل امريكا وحلفائها؛ مؤكدا بانه خارج قرارات مجلس الامن، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.
رمز الخبر: ۶۲۱۰۳
تأريخ النشر: 17 January 2022

يرى الباحث الاكاديمي الروسي "اندري سيدروف" ان الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى روسيا، تشكل نقلة جديدة على صعيد العلاقات بين موسكو وطهران.

"سيدروف" الذي يراس كلية "السياسة العالمية" بجامعة موسكو الحكومية، توقع في حديث لمراسل "ارنا "لدى روسيا، انه يتم خلال زيارة الرئيس الايراني المرتقبة ابرام اتفاقات و وثائق تعاون ثنائية عديدة وفي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت بان زيارات قادة الدول، عادة ما تحتل مكانة واسعة في اذهان الراي العام، بما في ذلك زيارة "اية الله رئيسي" المرتقبة لموسكو والتي يتم التحضير لها بدقة في روسيا.

ومضى الخبير الروسي يقول : ان زيارة الرئيس الايراني الى موسكو تجري في ضوء العلاقات الثنائية المرموقة وانطلاقا من تطلعات قادة البلدين لتوسيعها في مختلف المجالات.

ولفت سيدروف، ان العلاقات السياسية التي تجمع بيد البلدين، بلغت مستوى رفيع بينما هناك ضرورة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي في مجالات التقنية الحديثة وصناعات الجو –فضائية، بما يليق ومستوى الطاقات الكبيرة التي يزخر بها البلدان.

ويرى هذا الخبير الروسي ايضا، ان الخطط التنموية السابقة حول توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو، لم تحقق النتائج التي تتناغم ومستوى العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين؛ متوقعا بان يناقش الرئيسان الروسي والايراني هذا الامر خلال مباحثاتهما القادمة.

وفي جانب اخر من حديثه لمراسل ارنا، تطرق رئيس كلة السياسة العالمية الروسية الى الحظر المفروض على ايران من قبل امريكا وحلفائها؛ مؤكدا بانه خارج قرارات مجلس الامن، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.

واضاف ان امريكا باعتبارها واحدة من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، لكنها اول دولة تنتهك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وبواسطة حظرها القاسي للغاية اضرت بمعيشة الشعب الإيراني ولاسيما ذوي الدخل المحدود في هذا البلد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محذراً الإمارات من المخاطر الاقتصادية.. المشاط يبارك عملية استهداف أبوظبي
الرئيس بري: قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة إلى جلسات الحكومة محلي ومن “عنديات” الثنائي
عبد المجيد : للشهيد قاسم سليماني الفضل الأول في بناء القوة الصاروخية لفصائل المقاومة واذلال الكيان الصهيوني.. كان نموذجاً فريداً في مواجهة الطائفية والمذهبية في المنطقة
وزير الاعلام اليمني: المعادلات تغيرت.. ردنا في العمق الإماراتي قانوني ومشروع ما دامت الإمارات تتآمر على اليمن
المصالحة الفلسطينية وصراع الإرادات على أرض الجزائر
الأردن: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة
بري: لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون
وفد حكومي سوري يصل إلى القرم في زيارة رسمية
محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي لـ 50% لهذا السبب
وزير الداخلية اللبناني: الثقب في الطائرة اليونانية غير مرتبط بعمل إرهابي
ناطق انصار الله يوجه اقوى تحذير للإمارات
الصين تؤكد على معارضتها الحازمة للحظر ضد إيران
العجري: الإمارات خادم صغير للأمريكيين والإسرائيليين
العامري وبارزاني يبحثان تشكيل الحكومة العراقية
"بلومبيرغ": ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية
إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات في أغنية: "لو كل العرب زي دبي.. باعوا فلسطين"
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
"في ضربة لخطط ابن سلمان".. شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية
حزب الله وحركة أمل: نعلن الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية
الصفدي من واشنطن: خطوات الأردن تجاه سوريا مرتبطة باهتمامه بتسوية الأزمة
فضل الله: عودتنا لاجتماعات الحكومة من أجل البلد ومصالح الناس ومعالجة المشاكل القائمة
تقرير يكشف 7 منشآت استراتيجية صهيونية ستدكّها صواريخ ايران
الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في النقب.. ويعيد إغلاق طريق جنين – نابلس
6 فصائل فلسطينية تصل إلى الجزائر للتباحث بملف المصالحة
وزارة الطاقة اللبنانية تنفي مزاعم اسرائيلية حول توريد الغاز
السفير الإيراني يبحث مع محافظ اللاذقية مجالات التعاون الثنائي
خبير روسي: زيارة رئيسي الى موسكو نقلة جديدة في العلاقات بين طهران وموسكو
مسؤول ايراني: تطوير منظومات التشعيع من اولويات منظمة الطاقة الذرية
دخول اتفاقية التعاون مع الصين حيز التنفيذ نجاح استراتيجي لطهران
25 ألف مدني ضحايا القنابل العنقودية منذ بدء العدوان السعودي الامريكي على اليمن