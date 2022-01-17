السفير الإيراني يبحث مع محافظ اللاذقية مجالات التعاون الثنائي

"نحن نبحث عن إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الشركات الإيرانية ونرحب بأي مشاركة لها في دعم وإقامة مشاريع تصنيع باللاذقية على غرار القائمة حاليا، في إنشاء محطة توليد الكهرباء".

بحث السفير الإيراني مهدي سبحاني، مع محافظ اللاذقية في سوريا عامر إسماعيل هلال، مجالات التعاون بين البلدين والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي توفرها محافظة اللاذقية.

وأكد السفير سبحاني على استمرار دعم ايران ورغبتها بتطوير ودفع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية مع سوريا"، لافتا إلى دور اللاذقية المهم والحيوي في المجال الاقتصادي و"السعي لتجاوز كل المعوقات والتركيز على تحسين طرق التبادل التجاري.

وأبدى سبحاني رغبته بالتعاون في مجالات النفايات الصلبة وإعادة إعمار المصانع المتضررة من الحرب وعودتها للعمل وإمكانية الاستثمار في مجالات العصائر وتجفيف الفواكه وغيرها من المجالات التي تهم المحافظة وأهلها وتصب في خدمة البلدين.

بدوره عرض محافظ اللاذقية في سوريا عامر إسماعيل هلال، إمكانية التعاون مع الجانب الايراني لإنشاء معمل لفرز النفايات الصلبة والاستفادة من مخلفاتها بمجالات مختلفة في مطمر قاسية الذي سيتم تشغيله قريبا، فضلا عن الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجالات تصنيع العصائر والفواكه المجففة.

وقال المحافظ هلال: "نحن نبحث عن إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الشركات الإيرانية ونرحب بأي مشاركة لها في دعم وإقامة مشاريع تصنيع باللاذقية على غرار القائمة حاليا، في إنشاء محطة توليد الكهرباء".