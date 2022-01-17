وزير الخارجية الإيراني يستقبل غير بيدرسون

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، لا يمكن توجيه الأزمة في هذا البلد في الاتجاه الصحيح دون الاهتمام بقضية اللاجئين والعقوبات المفروضة على سوريا.

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، الذي يزور طهران لمناقشة التطورات في سوريا.

وخلال هذا اللقاء ، شكر أمير عبد اللهيان الممثل الخاص للأمين العام على مساهمته في الحوار الوطني والسلام والاستقرار في سوريا، وأكد على الجهود المخلصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لنجاحه في متابعة مسيرة إحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وشرح وزير الخارجية الإيراني وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحل السياسي للأزمة السورية ، معتبرا الأمم المتحدة جزءا من السعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا منذ بداية التطورات في البلاد.

واعتبر أمير عبد اللهيان الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في سوريا وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية على هذا البلد، السبب في تعطيل عملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، لا يمكن توجيه الأزمة في هذا البلد في الاتجاه الصحيح دون الاهتمام بقضية اللاجئين والعقوبات المفروضة على سوريا.

بدوره وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، الوضع في سوريا بأنه مستقر، مضيفا، لا يتحدث أي طرف عن تغيير النظام في هذا البلد في ظل الوضع الراهن، مؤكدا الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي ووحدة أراضي سوريا.