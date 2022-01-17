مسؤول ايراني: تطوير منظومات التشعيع من اولويات منظمة الطاقة الذرية

واشار الى تدشين اول منظومة تشعيع متنقلة خلال الاسبوع الماضي بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي وقال: من المؤكد انه سيتم انتاج عدد كبير من هذه المنظومات.

اكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية المدير التنفيذي لشركة تطوير استخدامات الاشعة بجمان شيرمردي بان تطوير منظومات التشعيع يعد من اولويات المنظمة.

وقال شيرمردي في تصريح له الاحد حول تطوير انشطة المنظمة في مجال استخدامات الاشعة وتاثيرها في حياة المواطنين: لقد قمنا في اطار مشروع التخطيط المكاني بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بانتاج المحاصيل الزراعية لمحافظات البلاد الـ 31 من وزارة الجهاد الزراعي وبادرنا لمواءمتها مع المعطيات المتاحة لدى وزارة الطرق واعمار المدن والمستخرجة من وثيقة المراكز اللوجستية في البلاد.

واضاف: تمكنا من خلال ذلك من تحديد 11 منطقة في البلاد لتطوير منظومات التشعيع، وبطبيعة الحال لو اعتبرنا جزر الخليج الفارسي منطقة واحدة فان العدد سيبلغ 12 منطقة.

وتابع شيرمردي: ان انتاج المحاصيل الزراعية ووجود المراكز اللوجستية في المحافظات وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل التمر والفستق والزعفران، تم ادراجها ضمن اولويات المناطق الـ 11 في هذه الوثيقة.

وحول منظومات التشعيع المتنقلة قال: ان الامكانية متاحة لنصب جهاز متنقل للتشعيع في كل مصنع لتعليب المحاصيل الزراعية مثل الحبوب ولا توجد اي قيود لنا في هذا المجال وقادرون على تطوير ذلك وفيما يتعلق بمنظومات التشعيع الثابتة فمن المؤكد ان اولوياتنا هي تطوير مركز بناب (شمال غرب ايران).

واشار الى تدشين اول منظومة تشعيع متنقلة خلال الاسبوع الماضي بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي وقال: من المؤكد انه سيتم انتاج عدد كبير من هذه المنظومات.