دخول اتفاقية التعاون مع الصين حيز التنفيذ نجاح استراتيجي لطهران

تدخل اتفاقية اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين ایران والصین ومدتها 25 عامًا كثاني أكبر اقتصاد في العالم حيز التنفيذ وهي نجاح استراتيجي لطهران ..

قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني: إن دخول تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين ایران والصین للاعوام الـ 25 القادمة حيز التنفيذ، كثاني أكبر اقتصاد في العالم يعد نجاحا استراتيجيا لطهران.

وكتب الأدميرال شمخاني في تغريدة على تويتر: تدخل اتفاقية اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين ایران والصین ومدتها 25 عامًا كثاني أكبر اقتصاد في العالم حيز التنفيذ وهي نجاح استراتيجي لطهران، بينما تواصل الولايات المتحدة سياساتها الاحادية وتمارس الضغوط الاقصى على إيران وتسعى لحرمانها من التفاعل الاقتصادي مع العالم.