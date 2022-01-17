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ردا على أي هجوم..

تقرير يكشف 7 منشآت استراتيجية صهيونية ستدكّها صواريخ ايران

نشر موقع مختص بتحليل البيانات الاستخباراتية والاستطلاعية قائمة تضم سبع منشآت استراتيجية للعدو الاسرائيلي قال إن من المفترض أن تقصفها إيران ردا على أي هجوم محتمل من قبل الكيان.
رمز الخبر: ۶۲۰۹۶
تأريخ النشر: 16 January 2022

وذكر تقرير نشره مركز The Cyber Shafarat–Treadstone 71: "في حال هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران، مهما نجحت هذه العملية أم فشلت، هناك سبع نقاط استراتيجية في الكيان الإسرائيلي قد تشن إيران ضربات صاروخية عليها في الساعات القليلة الأولى بعد الهجوم الإسرائيلي".
وأوضح التقرير أن هذه المنشآت تحظى بأهمية استراتيجية قصوى، ما يجعل من قصفها انتقاما مناسبا للهجوم الذي من المفترض أن يشنه الكيان الإسرائيلي.
وهذه المنشآت الاستراتيجية السبع هي:
مركز الأبحاث النووية في ديمونا الذي يضم منشآت خاصة بإنتاج البلوتونيوم وبنى تحتية أخرى خاصة بالأسلحة النووية.
منشأة تيروش التي تعد أول موقع لتخرين رؤوس حربية استراتيجية منها رؤوس نووية تمتلكها "إسرائيل".
منشأة عيلبون التي تعد ثاني موقع لتخزين رؤوس نووية تكتيكية تمتلكها "إسرائيل".
منشأة كفار زخاريا (كفر زكريا) التي تعد مخصصة لتخزين ونشر صواريخ نووية.
مختبر ناحال سوريك للبحوث النووية الذي يعد موقعا مخصصا لبحث وتصميم وإنتاج الأسلحة.
منشأة يودفات التي تعد مخصصة لتركيب الأسلحة النووية،
منشأة "رفائيل رفائيل" التي يعتقد أنها تعمل خصوصا على تركيب الأسلحة النووية.
وقدر التقرير فرص نجاح الهجوم الإيراني المفترض على هذه المنشآت بصواريخ من نوع "دزفول" و"الحاج قاسم" بأكثر من 85%.

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