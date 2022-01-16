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6 فصائل فلسطينية تصل إلى الجزائر للتباحث بملف المصالحة

وصلت وفود 6 فصائل فلسطينية إلى الجزائر، اليوم الأحد، لبحث ملف المصالحة مع جهات سيادية عليا في البلاد وتضم الفصائل الستة: فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية – "القيادة العامة".
رمز الخبر: ۶۲۰۹۳
تأريخ النشر: 16 January 2022

وأعلنت حركة حماس، تلقي رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.
وأوضحت الحركة أن هنية شكل "وفدا من عضوي المكتب السياسي، خليل الحية، وحسام بدران"، لزيارة الجزائر.
ومن جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، يضم عضوا اللجنة المركزية، دلال سلامة ومحمد المدني، وبحضور سفير فلسطين في الجزائر الدكتور فايز أبو عيطة.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع رئيس السلطة محمود عباس في السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي، على استضافة مؤتمر جامع للفصائل.
وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر، مع وفود الفصائل مع كل وفد (بشكل منفصل) الرؤية الفصائلية لإمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار.
وستستمع تلك الجهات، إلى رؤية كل فصيل، وستقوم بتقديمها لمكتب الرئيس الجزائري الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، والتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم بالخطوات المتوقع التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه.

المصدر: فلسطين الان

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