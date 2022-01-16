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فضل الله: عودتنا لاجتماعات الحكومة من أجل البلد ومصالح الناس ومعالجة المشاكل القائمة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن عودتنا لاجتماعات الحكومة من أجل البلد ومصالح الناس ومعالجة المشاكل القائمة.
رمز الخبر: ۶۲۰۹۲
تأريخ النشر: 16 January 2022

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنه نتيجة للظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وأنها لا تجتمع وإلى ما هنالك، وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم، ولقد قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كانت عدم المشاركة تترك الوضع المالي والاقتصادي يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، وكنا قد أخذنا هذا القرار وحصل تفاهم بيننا وبين الرئيس بري على أن يُعلن في موقف مشترك، فإذا كان ذلك يريح البلد ويساهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأن الأولوية عندنا للقضايا الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية.

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