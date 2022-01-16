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وزارة الطاقة اللبنانية تنفي مزاعم اسرائيلية حول توريد الغاز

نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان، "نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الاسرائيلية، بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي الى لبنان" .
رمز الخبر: ۶۲۰۹۱
تأريخ النشر: 16 January 2022

وأكدت أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين".

وختمت الوزارة بيانها: "لذلك، إن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".

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