النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات في أغنية: "لو كل العرب زي دبي.. باعوا فلسطين"

الإسرائيلية نوعم شوستر تسخر من التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات، من خلال أغنية تقول إن "إسرائيل حصلت على أموال العرب وأنستهم القضية الفلسطينية".
رمز الخبر: ۶۲۰۸۹
تأريخ النشر: 16 January 2022

سخرت الإسرائيلية نوعم شوستر من التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، وخصوصاً مع الإمارات، وذلك من خلال أغنية تقول إن "إسرائيل حصلت على أموال العرب، وأنستهم القضية الفلسطينية".
وسخرت شوستر من التطبيع قائلة، في أغنيتها التي أدت معظمها باللغة العربية وبُثّت في قناة "مكان" الإسرائيلية، "في بآخر النفق ضيّ.. لو كل العرب زي دبي.. بحبوا (عم يسرائيل حي).. ما رح يرمونا بالميّ.. مفيش أحلى من عرب معهم ملايين.. ونسيوا شعب انتكب.. نسيوا فلسطين".
وجاء في أغنية شوستر: "قالوا تبقى إسرائيل من المي للميّ.. (دبي، دبي، دبي).. أملنا دبي نكوي وعي العرب كيّ.. وزي دبي نسيوا إنّا غزة حاصرنا.. لو كل العرب زي دبي".
وأثارت الأغنية الساخرة، والتي أدتها شوستر، موجةً من التعليقات في منصّات التواصل الاجتماعي، ومنهم من اعتبر أنها "تعكس الرؤية الاحتقارية والاستهزائية لدى الإسرائيليين تجاه المُطبّعين".

يُذكَر أن الإمارات وقّعت اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل"، في الـ15 من أيلول/سبتمبر 2020، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر:الميادين

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله وحركة أمل: نعلن الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية
إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات في أغنية: "لو كل العرب زي دبي.. باعوا فلسطين"
"في ضربة لخطط ابن سلمان".. شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية
الصفدي من واشنطن: خطوات الأردن تجاه سوريا مرتبطة باهتمامه بتسوية الأزمة
افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني
خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
هبة جماهيرية في النقب: انتفاضة في وجه "إسرائيل" ضد الهدم
الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
تخت روانجي يامل برفع التعليق عن حق ايران بالتصويت في الامم المتحدة
وزير الخارجية الصيني يؤكد سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف إيران بمفاوضات فيينا
مفتي روسيا: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات الأخوية مع إيران
اغتیال العلماء النوویین الايرانيين...جریمة لن تمر بلا عقاب
مزاعم إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن؛ عملية نفسية وغير مهنية
افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني
الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ
مفتي روسيا: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات الأخوية مع إيران
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا
هبة جماهيرية في النقب: انتفاضة في وجه "إسرائيل" ضد الهدم
تخت روانجي يامل برفع التعليق عن حق ايران بالتصويت في الامم المتحدة
وزير الاقتصاد السوري: تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران
مزاعم إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن؛ عملية نفسية وغير مهنية
وزير الخارجية الصيني يؤكد سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف إيران بمفاوضات فيينا
إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات في أغنية: "لو كل العرب زي دبي.. باعوا فلسطين"
حزب الله وحركة أمل: نعلن الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية
الصفدي من واشنطن: خطوات الأردن تجاه سوريا مرتبطة باهتمامه بتسوية الأزمة
اغتیال العلماء النوویین الايرانيين...جریمة لن تمر بلا عقاب