إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات في أغنية: "لو كل العرب زي دبي.. باعوا فلسطين"

سخرت الإسرائيلية نوعم شوستر من التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، وخصوصاً مع الإمارات، وذلك من خلال أغنية تقول إن "إسرائيل حصلت على أموال العرب، وأنستهم القضية الفلسطينية".

وسخرت شوستر من التطبيع قائلة، في أغنيتها التي أدت معظمها باللغة العربية وبُثّت في قناة "مكان" الإسرائيلية، "في بآخر النفق ضيّ.. لو كل العرب زي دبي.. بحبوا (عم يسرائيل حي).. ما رح يرمونا بالميّ.. مفيش أحلى من عرب معهم ملايين.. ونسيوا شعب انتكب.. نسيوا فلسطين".

وجاء في أغنية شوستر: "قالوا تبقى إسرائيل من المي للميّ.. (دبي، دبي، دبي).. أملنا دبي نكوي وعي العرب كيّ.. وزي دبي نسيوا إنّا غزة حاصرنا.. لو كل العرب زي دبي".

وأثارت الأغنية الساخرة، والتي أدتها شوستر، موجةً من التعليقات في منصّات التواصل الاجتماعي، ومنهم من اعتبر أنها "تعكس الرؤية الاحتقارية والاستهزائية لدى الإسرائيليين تجاه المُطبّعين".

يُذكَر أن الإمارات وقّعت اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل"، في الـ15 من أيلول/سبتمبر 2020، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر:الميادين