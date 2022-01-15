افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني

سيتم إنتاج مليون طن من البيتومين و 5.6 مليون برميل من المنتجات البترولية مثل النفتا والديزل والنفط الخفيف سنويا للتصدير.

افتتحت المرحلة الأولى من مصفاة "باساركاد" لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي.

بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى ، سيتم تحويل 35 ألف برميل من النفط الخام الثقيل إلى مشتقات بترولية بما في ذلك البيتومين والنفتا والديزل والنفط الخفيف.

وسيتم تحويل 50٪ من منتجات المصافي لهذا المجمع الضخم في جزيرة قشم إلى البيتومين و الـ 50٪ أخرى إلى النفتا والديزل والنفط الخفيف وسيتم تصدير جميع هذه المنتجات بنسبة 100٪ إلى مختلف الدول.

والمرحلة الثانية من هذا المجمع قيد الإنشاء بنسبة 20٪، وعند الانتهاء منها سيزيد الإنتاج اليومي لمنتجات المصفاة إلى 70 الف برميل يومياً. وتقدر القيمة المضافة السنوية للمنتجات البترولية لهذه المصفاة المهمة في قشم بـ 857 مليون دولار.

وبحسب خبراء، سيتم إنتاج مليون طن من البيتومين و 5.6 مليون برميل من المنتجات البترولية مثل النفتا والديزل والنفط الخفيف سنويا للتصدير.