النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني

سيتم إنتاج مليون طن من البيتومين و 5.6 مليون برميل من المنتجات البترولية مثل النفتا والديزل والنفط الخفيف سنويا للتصدير.
رمز الخبر: ۶۲۰۸۶
تأريخ النشر: 15 January 2022

افتتحت المرحلة الأولى من مصفاة "باساركاد" لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي.

بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى ، سيتم تحويل 35 ألف برميل من النفط الخام الثقيل إلى مشتقات بترولية بما في ذلك البيتومين والنفتا والديزل والنفط الخفيف.

وسيتم تحويل 50٪ من منتجات المصافي لهذا المجمع الضخم في جزيرة قشم إلى البيتومين و الـ 50٪ أخرى إلى النفتا والديزل والنفط الخفيف وسيتم تصدير جميع هذه المنتجات بنسبة 100٪ إلى مختلف الدول.

والمرحلة الثانية من هذا المجمع قيد الإنشاء بنسبة 20٪، وعند الانتهاء منها سيزيد الإنتاج اليومي لمنتجات المصفاة إلى 70 الف برميل يومياً. وتقدر القيمة المضافة السنوية للمنتجات البترولية لهذه المصفاة المهمة في قشم بـ 857 مليون دولار.

وبحسب خبراء، سيتم إنتاج مليون طن من البيتومين و 5.6 مليون برميل من المنتجات البترولية مثل النفتا والديزل والنفط الخفيف سنويا للتصدير.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني
خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
هبة جماهيرية في النقب: انتفاضة في وجه "إسرائيل" ضد الهدم
الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
تخت روانجي يامل برفع التعليق عن حق ايران بالتصويت في الامم المتحدة
وزير الخارجية الصيني يؤكد سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف إيران بمفاوضات فيينا
مفتي روسيا: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات الأخوية مع إيران
اغتیال العلماء النوویین الايرانيين...جریمة لن تمر بلا عقاب
مزاعم إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن؛ عملية نفسية وغير مهنية
وزير الاقتصاد السوري: تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران
الشعبية: أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من اجتماع المجلس المركزي
المقداد ينتقد الاجراءات الغربية القسرية التي تستهدف الشعب
وزير الخارجية اليمني: المبادرة الإيرانية هي مفتاح الحل في البلاد
المقداد ينتقد الاجراءات الغربية القسرية التي تستهدف الشعب
وزير الخارجية اليمني: المبادرة الإيرانية هي مفتاح الحل في البلاد
الشعبية: أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من اجتماع المجلس المركزي
الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
تخت روانجي يامل برفع التعليق عن حق ايران بالتصويت في الامم المتحدة
خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا
مفتي روسيا: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات الأخوية مع إيران
افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني
هبة جماهيرية في النقب: انتفاضة في وجه "إسرائيل" ضد الهدم
وزير الاقتصاد السوري: تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران
وزير الخارجية الصيني يؤكد سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف إيران بمفاوضات فيينا
اغتیال العلماء النوویین الايرانيين...جریمة لن تمر بلا عقاب
مزاعم إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن؛ عملية نفسية وغير مهنية