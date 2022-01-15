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وزير الخارجية الايراني:

الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ

أجرينا محادثات تفصيلية بشأن المحادثات الجارية بفيينا حول رفع الحظر إذ يؤدي المندوب الصيني مع نظيره الروسي دورا إيجابيا في دعم الحقوق الايرانية بشأن الموضوعين النووي وإزالة الحظر.
رمز الخبر: ۶۲۰۸۲
تأريخ النشر: 15 January 2022

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين دخلت اليوم حيز التنفيذ.

وقال أمير عبداللهيان في تصريح للصحفيين يوم الجمعة بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي: أنه خلال الزيارة ، اتفقنا أولاً على بدء الجانبين بتنفيذ وثيقة التعاون الشامل للاعوام الـ 25 القادمة اعتبارا من اليوم.

وأضاف: في ذات الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين الجانبين في الصين ، أعددنا الأساس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ وثيقة التعاون الشامل بين البلدين.

وتابع أمير عبد اللهيان: الى جانب القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال ، نقلت رسالة خطية من السيد ابراهيم رئيسي إلى نظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت تنفيذ وثيقة التعاون بين البلدين للاعوام الـ 25 القادمة ومختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال: أجرينا محادثات تفصيلية بشأن المحادثات الجارية بفيينا حول رفع الحظر إذ يؤدي المندوب الصيني مع نظيره الروسي دورا إيجابيا في دعم الحقوق الايرانية بشأن الموضوعين النووي وإزالة الحظر.

واوضح قائلا: نحن نتابع اليوم توافقات اهم لنصل في فيينا الى اتفاق جيد في فترة قصيرة. وفي هذا الشان فان دور الصين الى جانب روسيا مهم جدا.

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