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قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني

قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن منظمته نشرت أكثر من 2000 عسكري لتنفيذ مهمة حفظ السلام في كازاخستان.
رمز الخبر: ۶۲۰۸۱
تأريخ النشر: 15 January 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن “قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، باشرت تسليم المواقع التي تشرف على حمايتها، إلى قوات الأمن الكازاخستانية”.

يشار إلى أن قوات حفظ السلام الجماعية، بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية، والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة.

من جانبه، قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن منظمته نشرت أكثر من 2000 عسكري لتنفيذ مهمة حفظ السلام في كازاخستان.

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، استخدمت خلال تنفيذه المهمة حوالي 250 قطعة من المعدات العسكرية وتم نقلها إلى هناك بواسطة أكثر من 100 طائرة. وأشار زاس إلى أن طيران النقل العسكري للقوات الجوية والفضائية الروسية، نفذ مهمته بدقة وبتنسيق جيد.

المصدر: روسيا اليوم

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