النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

وزير الاقتصاد السوري: تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران

الوزير السوري أكد أن فرق العمل المعنية ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.
رمز الخبر: ۶۲۰۷۵
تأريخ النشر: 15 January 2022

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل، العمل على تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران.

وأكد وزير الاقتصاد السوري أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران هو مجال حيوي ومن الضروري أن يكون فاعلًا في الفترة الحالية لأنه ينقل العلاقات إلى مستويات أخرى تضاهي ما وصلت إليه العلاقة على المستوى السياسي.

وبحسب خليل "تطرّق البحث كذلك الى تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وخاصة اتفاق التعاون الاقتصادي الإستراتيجي طويل الأمد والذي وقع في العام 2019 وهو اتفاق هام يتضمن العديد من البنود التي ترتقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، والإرادة "قائمة وحقيقية وإن شاء الله ستفضي إلى نتيجة من خلال اللجان التي ستتابع كل هذه الإجراءات في الفترة القادمة".

وشدد على أن الجزء المتعلق بالتعاون المالي والمصرفي الذي تم التطرق اليه بين الجانب الايراني والسيد حاكم مصرف سوريا المركزي كانت مسألة التحويلات المالية، وهي قضية ضرورية وحاسمة حتى في عمليات النشاط الاستثماري، وهناك خطوات جرت خلال الفترات الماضية على مستوى تبادل الحسابات والتعاون المصرفي، تحتاج الى الاستكمال، وهناك بعض القنوات التي يجري العمل عليها لتسهيل حركة التحويلات المالية بين البلدين اللذين يتعرضان لعقوبات خلال الفترة الحالية.

الوزير السوري أكد أن فرق العمل المعنية ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.

المصدر: موقع العهد

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني
خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
هبة جماهيرية في النقب: انتفاضة في وجه "إسرائيل" ضد الهدم
الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
تخت روانجي يامل برفع التعليق عن حق ايران بالتصويت في الامم المتحدة
وزير الخارجية الصيني يؤكد سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف إيران بمفاوضات فيينا
مفتي روسيا: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات الأخوية مع إيران
اغتیال العلماء النوویین الايرانيين...جریمة لن تمر بلا عقاب
مزاعم إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن؛ عملية نفسية وغير مهنية
وزير الاقتصاد السوري: تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران
الشعبية: أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من اجتماع المجلس المركزي
المقداد ينتقد الاجراءات الغربية القسرية التي تستهدف الشعب
وزير الخارجية اليمني: المبادرة الإيرانية هي مفتاح الحل في البلاد
المقداد ينتقد الاجراءات الغربية القسرية التي تستهدف الشعب
وزير الخارجية اليمني: المبادرة الإيرانية هي مفتاح الحل في البلاد
الشعبية: أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من اجتماع المجلس المركزي
الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين دخلت حيز التنفيذ
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
قوات حفظ السلام تباشر بتسليم المواقع إلى الأمن الكازاخستاني
تخت روانجي يامل برفع التعليق عن حق ايران بالتصويت في الامم المتحدة
خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا
مفتي روسيا: نولي اهتماما كبيرا للعلاقات الأخوية مع إيران
افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم بحضور الرئيس الإيراني
هبة جماهيرية في النقب: انتفاضة في وجه "إسرائيل" ضد الهدم
وزير الاقتصاد السوري: تفعيل بنود اتفاق التعاون الإستراتيجي مع ايران
وزير الخارجية الصيني يؤكد سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف إيران بمفاوضات فيينا
اغتیال العلماء النوویین الايرانيين...جریمة لن تمر بلا عقاب
مزاعم إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن؛ عملية نفسية وغير مهنية