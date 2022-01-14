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امين عام النجباء: العالم يغض الطرف عن جرائم آل سعود

انتقد الامين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي صمت العالم تجاه جرائم حكام السعودية، مؤكدا أن حركة النجباء ستقف الى جانب الشعوب المضطهدة من قبل الكيان السعودي وستكون صوتهم الذي يصل الى عنان سماء.
رمز الخبر: ۶۲۰۷۰
تأريخ النشر: 13 January 2022

انتقد الامين العام لحركة النجباء في تغريدة العالم بسبب غض الطرف عن جرائم آل سعود البشعة المخالفة للطبيعة الانسانية، وكتب: مازال الكيان الوهابي التكفيري يمارس أقسى انواع الظلم والاضطهاد بحق اتباع آل البيت عليهم السلام أينما حلو.

وأشار الشيخ اكرم الكعبي الى اصدار حكم الاعدام بحق مجموعة من الشباب البحريني لأسباب طائفية مقيتة، متابعا الى متى يستمر آل سعود بجرائم الابادة هذه بحق المواطنين الابرياء في البحرين والمنطقة؟ والى متى يستمر السكوت والتغاضي عن هذه الجرائم النكراء؟

وفي الختام خاطب الشعوب المضطدة من قبل الكيان السعودي، قائلا: نحن سنقف معكم ونساندكم وسنكون صوتكم الذي يصل الى عنان السماء حتى تتحقق العدالة الالهية وينصر الله الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

الجدير بالذكر أن الكيان السعودي اختطف في عام 2015 اثنين من المعارضين البحرينيين "جعفر سلطان" و"صادق ثامر" وبعد اختفاء استمر لـ100 يوم نقلهم الى السجون السعودية. وأصدرت المحكمة السعودية أخيرا أحكام الاعدام بحق هذين الشابين من شيعة البحرين.

مصدر : حركة النجباء

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