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عناصر وآليات صناعة قرارات الامن القومي الإسرائيلي

رمز الخبر: ۶۲۰۵۹
تأريخ النشر: 13 January 2022

تتحدث هذه الدراسة عن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التي تمارس دورها البالغ في التأثير ليس على عملية صنع القرار فحسب، بل وعلى عملية التخطيط الاستراتيجي على المستوى القومي، كما تنفرد هذه المؤسسة برسم وتحديد نظرية الأمن القومي التي تحدد إطار الحركة السياسية في الكيان.
وتتولى من خلال العديد من الأجهزة المتفرعة عنها عملية تقييم البيئة الاستراتيجية لإسرائيل (تقويم الوضع القومي)، الذي على أساسه تبني الحكومة الاسرائيلية حركتها ونشاطها، وتساهم شعبة التخطيط في الجيش الاسرائيلي إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى بتقديم التقديرات السياسية والاستراتيجية للمستوى السياسي، وتقديم البدائل لصالح القرار السياسي، بينما لا يملك نظام صنع القرارات في إسرائيل بديلا آخر عن هذه المؤسسة لتفحص واختبار القضايا والمشاكل التي تواجهه، وافتقاره كذلك لوجود جهاز تفكير منظم، يعمل إلى جانب الحكومة واللجنة الوزارية للأمن والخارجية.

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