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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين عسكريين قرب غور الأدرن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابطين إسرائيليين، بنيران صديقة، خلال أعمال حراسة قرب معسكر تدريب.
رمز الخبر: ۶۲۰۵۴
تأريخ النشر: 13 January 2022

وقال المتحدث في تصريح مقتضب: "‏لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص) ويتم التحقيق في ظروف الحادث.

بدورها أكدت، القناة "12" العبرية، أن التحقيق الأولي في الحادث يظهر أنه بعد التدريب في غور الأردن، قام ضابطان من وحدة الكوماندوز بجولة ليلية حول قاعدتهما العسكرية، واشتبها بوجود حركة مريبة فأطلقا النار في الهواء، ظن أحد الجنود في الوحدة أن هناك عملية مسلحة، فأطلق الرصاص بالخطأ على الضابطين وقتلهما.

بدوره قال الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوسي يهوشع، إن هذا الحدث من أصعب الأحداث التي يواجهها جيش الاحتلال، حيث قُتل اثنان من قادة الكوماندوز بنيران صديقة.

وأشارت قناة "كان" العبرية، ان الضابطان الإسرائيليان اللذان قتلا الليلة الماضية هما قادة في وحدة ايغوز.

المصدر: فلسطين الآن

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