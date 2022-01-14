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الخارجية الايرانية ترد على تعليق حق التصويت لإيران في الأمم المتحدة

سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية اكد بشان تعليق حق التصويت للجمهورية الإسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة ، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ، كأحد الأعضاء المؤسسين و الناشطين لمنظمة الأمم المتحدة...
رمز الخبر: ۶۲۰۵۳
تأريخ النشر: 13 January 2022

اثر تعليق حق التصويت لإيران في منظمة الامم المتحدة بسبب عدم تسديد مستحقاتها ، اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان التاخير في سداد المستحقات من قبل ايران هو ناتج عن الحظر الامريكي الجائر وان المشاورات جارية لحل الموضوع.
سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية اكد بشان تعليق حق التصويت للجمهورية الإسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة ، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ، كأحد الأعضاء المؤسسين و الناشطين لمنظمة الأمم المتحدة ، ملتزمة بتسديد المستحقات المترتبة عليا بشان العضوية في الامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى، مع الاسف للسنة الثانية على التوالي، وبسبب الحظر الأمريكي الجائر وغيرالقانوني واجهت بلادنا صعوبات بشان عملية التسديد.
وأكد سعيد خطيب زاده: "على الرغم من الصعوبات العديدة التي تم ايجادها ، وفرت حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية المصادر اللازمة لتسديد المستحقات المترتبة عليها وتجري المشاورات اللازمة لتسوية الموضوع . في الوقت نفسه ، فهي بصدد توفير قناة آمنة لتسريع تسديد هذه المستحقات .
واختتم المتحدث باسم الخارجية قائلا: "على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أيضًا إيلاء اهتمام خاص بالظروف الخاصة التي تعيشها الدول التي تواجه عقوبات غيرقانونية ويجب ألا يتردد في تقديم المساعدة لهذه الدول بشان تسديد المستحقات المترتبة عليها".

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الخارجية الايرانية ترد على تعليق حق التصويت لإيران في الأمم المتحدة