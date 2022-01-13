واشنطن تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية سرية لأوكرانيا

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين، أن الحزمة التي لم ترسل بعد تضم محطات رادار وبعض المعدات البحرية.

وفي وقت سابق، كان مستشار للرئيس الأوكراني قد قال إن الجانب الأميركي أبلغ مسؤولين أوكرانيين على مستوى عال موافقة واشنطن على تقديم تلك المساعدات، بعد موافقة البيت الأبيض سرّاً عليها.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفادت قناة "سي إن إن" بأن البيت الأبيض وافق سرّاً على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أن روسيا وأميركا أجرتا محادثات موسّعة منذ أيام في جنيف، تتعلق بالضمانات الأمنية التي تطلبها روسيا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، واستمرت 7 ساعات.