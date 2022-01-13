اليمن: صد زحف كبير لمرتزقة الإمارات في شبوة ومأرب

وأضاف سريع، في تصريحات له، عبر "تويتر"، أنّه "استمر لعدة ساعات دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف"، كما جاء عبر الميادين.

وتابع "تمّ تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب".

وأشار إلى أنّه "تمّ استهداف تجمعات العدو بصاروخين بالستيين"، شارحاً أنّ "الإصابة كانت دقيقة وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى".

وأضاف أنّه "تمّ مشاهدة سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقلهم بعد الاستهداف"، كما جاء.

وأكد سريع في وقت سابق اليوم، وقوع "أكثر من 515 قتيل بينهم قادة، وعدد من الجرحى تجاوز 850 جريح، وفقدان أكثر من 200 من مرتزقة الإمارات في شبوة بحسب مصادر استخباراتية"، قائلاً إن "الخسائر المادية بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".

ويوم أمس أعلن سريع عن إسقاط طائرة تجسسية تابعة للإمارات في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة، وهي الثانية التي تسقطها القوات اليمنية خلال أسبوع.