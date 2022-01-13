النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

اليمن: صد زحف كبير لمرتزقة الإمارات في شبوة ومأرب

صدت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، زحفاً كبيراً لمرتزقة الإمارات باتجاه مديريات عين بشبوة وحريب بمأرب"، بحسب ما أعلنه الناطق باسم القوات العميد يحيى سريع.
رمز الخبر: ۶۲۰۴۶
تأريخ النشر: 12 January 2022

وأضاف سريع، في تصريحات له، عبر "تويتر"، أنّه "استمر لعدة ساعات دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف"، كما جاء عبر الميادين.
وتابع "تمّ تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب".
وأشار إلى أنّه "تمّ استهداف تجمعات العدو بصاروخين بالستيين"، شارحاً أنّ "الإصابة كانت دقيقة وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى".
وأضاف أنّه "تمّ مشاهدة سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقلهم بعد الاستهداف"، كما جاء.
وأكد سريع في وقت سابق اليوم، وقوع "أكثر من 515 قتيل بينهم قادة، وعدد من الجرحى تجاوز 850 جريح، وفقدان أكثر من 200 من مرتزقة الإمارات في شبوة بحسب مصادر استخباراتية"، قائلاً إن "الخسائر المادية بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".
ويوم أمس أعلن سريع عن إسقاط طائرة تجسسية تابعة للإمارات في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة، وهي الثانية التي تسقطها القوات اليمنية خلال أسبوع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الشيخ عكرمة صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في "الفجر العظيم" بالأقصى
ليبيا تنفي عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الأردن
روسيا والناتو يتبادلان الاهتمام بالحوار والالتزام بالمسار الدبلوماسي
مقترح أميركي لفرض عقوبات على شخصيات روسيّة بينها بوتين
واشنطن تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية سرية لأوكرانيا
اليمن: صد زحف كبير لمرتزقة الإمارات في شبوة ومأرب
فصائل عراقية تلوّح بـ"مواجهة مفتوحة" مع القوات الأميركية
110 نواب أميركيين يدعون إلى وقف المحادثات مع إيران
برنت فوق 84 دولارا وسط تحسن الطلب رغم "أوميكرون"
الرئيس المشاط يزور المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة التخطيط للاطلاع على الخطط التنفيذية للدولة
الجامعة العربية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه وجرائمه
السيسي يدعو إلى سرعة الانتهاء من إعادة إعمار قطاع غزة
صفي الدين: لا يمكن لأي قوة في العالم إيقاف الصوت الذي يدعم المستضعفين
أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران
ميقاتي يهدد بالاستقالة بحال ملاحقة حاكم مصرف لبنان
الإخفاقات السعودية الإعلامية
السنداوي : مديات صواريخ المقاومة وصلت من 10 الى 250 كيلومترا في معركة سيف القدس بدعم الشهيد قاسم سليماني.. له رؤية لتطوير العمل المقاوم في الضفة
السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
تقرير رصد القنوات العبرية 10-01-2022
الرئيس الكازاخستاني يعلن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح والبدء بانسحابها بعد يومين
ايران شكلت على الدوام الطرف الجيد في تطورات المنطقة
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
القوات المسلحة اليمنية تكشف خسائر مرتزقة ودواعش أبو ظبي في شبوة
لعمامرة ونظيره السعودي يبحثان "شروط نجاح" القمة العربية المقبلة
أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران
ایران وکوبا تؤکدان علی تعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة الحظر الامریکي
نائب رئيس القضاء: جرائم اغتيالات علمائنا النوويين لن تبقى بلا عقاب
مسؤول تجاري: ايران وروسيا ستبحثان بشان ابرام معاهدة نقدية ثنائية
عون يؤكد وقوف لبنان الدائم إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني
المالكي وعلاوي يعلقان على احداث الجلسة الاولى للبرلمان الجديد