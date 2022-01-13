110 نواب أميركيين يدعون إلى وقف المحادثات مع إيران

كتب أكثر من 100 مشرع أميركي إلى الرئيس يحثونه على الانسحاب من محادثات فيينا .

وأرسل أكثر من 100 مشرع أميركي رسالة إلى وزير خارجيتهم يحثون فيها الرئيس الأميركي جو بايدن على ترك المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وجاءت الرسالة بمبادرة من مايكل ماكويل ، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، ووقع عليها 109 من زملائه.

وكتب النواب الأميركان وجميعهم من الحزب الجمهوري في رسالة إلى بايدن: "لقد كتبنا هذه الرسالة لحثكم على الوقف الفوري للمفاوضات غير المثمرة للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة ومواصلة العقوبات الحالية ضد ايران بدلاً من ذلك ولاسيما فيما يتعلق بتجارة النفط بين إيران والصين ".

يتبع...