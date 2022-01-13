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ميقاتي يهدد بالاستقالة بحال ملاحقة حاكم مصرف لبنان

هدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالاستقالة في حال المضيّ في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
رمز الخبر: ۶۲۰۳۷
تأريخ النشر: 12 January 2022

وتحدثت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الأربعاء عن خطوة غير مسبوقة تسجّل لمصلحة بعض القضاء اللبناني جرت أمس، قابلتها جرأة غير مسبوقة في مواجهة القضاء سجّلت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي هدّد، بالفم الملآن، بالاستقالة في حال المضيّ في ملاحقة رياض سلامة ومن يمتّ له بصلة.

علماً بأن المعلومات تؤكد أن ما هو متوافر في حوزة القضاء اللبناني في ملفات الحاكم من شأنه الادعاء عليه ومنعه من دخول مصرف لبنان أو الوصول إلى أي حساب مالي، ويسمح للقضاء بالمبادرة الى خطوات كبيرة.

 


وكانت تسربت أمس المذكرة التي أصدرتها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي منعت بموجبها السفر بحرا وبرا وجوا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة.

وفي السياق كتبت صحيفة الجمهورية ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال زيارتها له امس، أنه نما اليها امس الأول ان اجراء قانونيا سيتخذ في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونحن نعوّل على حكمتك وحزمك دولة الرئيس للحؤول دون التصرف بتهور ضد سلامة، خصوصاً ان المحافظة عليه ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة.
مصدر : جريدة الأخبار اللبنانية

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