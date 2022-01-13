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السنداوي : مديات صواريخ المقاومة وصلت من 10 الى 250 كيلومترا في معركة سيف القدس بدعم الشهيد قاسم سليماني.. له رؤية لتطوير العمل المقاوم في الضفة

رمز الخبر: ۶۲۰۳۱
تأريخ النشر: 12 January 2022

قال أبو مجاهد إسماعيل السنداوي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سورية أنني استطيع القول أن جميع الشباب الذين التقاهم الحاج قاسم سليماني أصبحوا يمثلوه في قطاع غزة ويعملوا بفكره ونهجه من خلال الخبرات والتدريب والإعدادات التي حصلوا عليها ونهلوها من الحاج الشهيد سليماني للدفاع عن فلسطين والقتال من أجل القدس.

وأضاف أبو مجاهد في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء في الذكري السنوية الثانية لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني أنه منذ تسلم الشهيد لفيلق القدس أصبح للمقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي تطور وقفزة كبيرة وبات لها باع طويل في التطور العسكري والتقني بما تملكه من المقاومة الفلسطينية من أسلحة متطورة تستطيع أن ترهب به الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف أبو مجاهد أن الشهيد سليماني كان يعتبر قضية القدس خط أحمر لذا فقد كان يحرص على متابعة أخبارها مع قيادات الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الإسلامية ولاسيما عندما يتخذ الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الإجراءات والخطوات بهدف تهويدها والسيطرة عليها، وكان الشهيد سليماني يطالب القادة الفلسطينيين وينصحهم أن تكون القدس في المكان الاستراتيجي بحيث لا نسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يستفرد بالقدس والشعب الفلسطيني، مبيناً أنه كان للحاج الشهيد رؤية خاصة لتطوير العمل المقاوم في الضفة الغربية من أجل منع تغول الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على القدس وتحويلها إلى مدينة يهودية وأن تبقى مدينة عربية إسلامية، موضحاً أن الحاج قاسم سليماني كان يقدم دعماً كبيراً لأهلنا في الضفة الغربية والقدس لدعم صمودهم ومقاومتهم في وجه المحتل.

وأوضح أبو مجاهد أن الشهيد الجنرال قاسم سليماني اعتمد في غزة  المثل الياباني الذي يقول: لا أعطيك السمكة ولكن أعلمك كيف تصطاد السمكة، وبالتالي فقد عمل من خلال اللقاءات التي عقدها مع القادة الميدانيين للمقاومة سواء في لبنان أو في طهران على متابعة أدق أدق التفاصيل والبناء عليها، لتعزيز قدرات المقاومة في القطاع المحاصر وتزويده بالسلاح، مضيفاً والكلام لأبو مجاهد أن هذا الأمر كان واضحاً ففي حروب 2006 و2007 كانت مديات صواريخ المقاومة تصل إلى 7 أو 10 كيلو متر أما في معركة سيف القدس فقد وصلت مدّيات صورايخ المقاومة إلى 250 كليو متر وأصبحت المقاومة تصنع وتنتج الصواريخ بقدراتها الذاتية وبخبرات أبنائها المقاومين.

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