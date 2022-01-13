ايران تمتلك تقنية انتاج عدة الکشف عن متحور امیکرون

واوضح ان هذه العدة قادرة على تشخيص الاصابة بمتحور امیکرون خلال 15 دقيقة مضيفا ان المعدل اليومي الحالي لانتاج هذه العدة في البلاد يبلغ 200 عدة.

قال مدير شركة "بركة" للسلامة الالكترونية في ايران "سيد سجاد مروجي"، ان ایران اصبحت واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تقنية انتاج عدة الكشف عن الاصابة بمتحور امیکرون.

وقال "مروجي" في تصريح لارنا يوم الثلاثاء ان ایران تمکنت من انتاج عدة تشخيص متحور امیکرون وانضمت إلى مجموعة الدول الثلاث التي تمتلك هذه التكنولوجيا.

واضاف: إن العدة قادرة على كشف السلالات المتحورة لفيروس كورونا ومنها متحور امیکرون،موضحا : يمكن للعدة الكشف عن سلالات جديدة من فيروس كورونا في حالة تفشيها في المستقبل.

واوضح ان هذه العدة قادرة على تشخيص الاصابة بمتحور امیکرون خلال 15 دقيقة مضيفا ان المعدل اليومي الحالي لانتاج هذه العدة في البلاد يبلغ 200 عدة.