رئيس منظمة الطاقة الذرية: نسعى لتعزيز دور التكنولوجيا النووية في اقتصاد البلاد

ان اكثر من 80 % من انشطة المنظمة تتمثل في توفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات منها الزراعة والعلاج والتشخيص حيث ان للتشعيع دورا مهما في هذا المجال.

اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان الجهود ستبذل لتعزيز دور التكنولوجيا النووية في اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في تصريح ادلى به اسلامي يوم الثلاثاء بعد زيارته التفقدية لمجمع "برتوفرايند" في مدينة بناب بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان الاطمئنان الى جودة ومتانة المنتوجات يعد احد اهداف تكنولوجيا الاشعاع وقال: انه ومع ايجاد المعدات اللازمة يمكن خفض كلفة الانتاج وزيادة ديمومة المنتوجات من اجل توفير فرصة افضل للقطاع الزراعي.

ونوه الى الاهتمام الخاص والجهود الواسعة المبذولة من قبل منظمة الطاقة الذرية والتحرك على اساس خطة مرسومة في مجال التكنولوجيا النووية وقال: لقد قمنا باعداد وابلاغ دراسات شاملة مستقاة من الوثائق المنجزة واطلس التشعيع.

واضاف: ان اكثر من 80 % من انشطة المنظمة تتمثل في توفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات منها الزراعة والعلاج والتشخيص حيث ان للتشعيع دورا مهما في هذا المجال.

يذكر ان مجمع "برتوفرايند" ينشط في مجالات ابحاث واستخدام التكنولوجيا النووية في مختلف القطاعات من ضمنها؛ صنع وتطوير المنظومات التخصصية، الاجهزة المسرّعة، صناعات التكنولوجيا المتقدمة، تكنولوجيا ربط القطع مع بعضها بعضا، الاصلاح البوليمري، انتاج السطوح المقاومة، الميكروبيولوجيا، الزراعة النووية، البيوتكنولوجيا، ايجاد المقاومة للمحاصيل ازاء الآفات، دراسة انتاج الغرافيت من القير الطبيعي، ونجحت كذلك في تصميم وتصنيع اول منظومة نقل اشعة غاما في البلاد.