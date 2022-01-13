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نائب رئيس القضاء: جرائم اغتيالات علمائنا النوويين لن تبقى بلا عقاب

ان جرائم اغتيالات العلماء النوويين الايرانيين، التي تشكل مثالا على نقض حقوق الانسان، لن تبقى بلا عقاب.
رمز الخبر: ۶۲۰۱۱
تأريخ النشر: 12 January 2022

قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" : ان جرائم اغتيالات العلماء النوويين الايرانيين لن تبقى بلا عقاب.

جاء ذلك في تغريدة لنائب رئيس القضاء، بمناسبة ذكرى استشهاد العالم النووي الايراني "مصطفى احمدي روشن".

وكتب "غريب ابادي" في تغريدته : اليوم يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد احد الشخصيات التي تبعث على الفخر في بلادي "الشهيد الدكتور مصطفى احمدي روشن".

واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية، ان الشهيد احمدي روشن، "مجاهد كرس نفسه للارتقاء بمستوى التقنية النووية السلمية وتوطينها في ايران".

وتابع : ان جرائم اغتيالات العلماء النوويين الايرانيين، التي تشكل مثالا على نقض حقوق الانسان، لن تبقى بلا عقاب.

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