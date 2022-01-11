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بالصورة: أطفال إيرانيون يتألقون في مسابقات الرسم الاسيوية بالصين
رمز الخبر:
۶۲۰۰۴
تأريخ النشر:
11 January 2022
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