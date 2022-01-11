النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

امير عبداللهيان يلتقي كبير المفاوضين اليمنيين في مسقط

واثنى القيادي في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، اليوم، على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، وقدم شرحا للتطورات الراهنة في هذا البلد.
رمز الخبر: ۶۲۰۰۳
تأريخ النشر: 11 January 2022

التقى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، على امتداد زيارته الحالية لسلطنة عمان، كبير المفاوضين في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد السلام".

واعرب امير عبداللهيان في هذا اللقاء عن اسفه لاستمرار الحرب المفروض على الشعب اليمني؛ مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.

كما اكد على انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل المشاكل في بلاده؛ مصرحا بأنه يمكن عبر انتهاج الحوار تحديد المستقبل السياسي لليمن.

الى ذلك، قدم عبد السلام العزاء باستشهاد السفير الايراني في صنعاء.

واثنى القيادي في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، اليوم، على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، وقدم شرحا للتطورات الراهنة في هذا البلد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس إماراتية في شبوة
العلاقات السعودية الاسرائيلية من السر الى العلن
كازاخستان تعلن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح والبدء بانسحابها بعد يومين
"نيويورك تايمز" الاميركية تكشف عن أعمال "تعذيب"تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده حاليا
بالصورة: أطفال إيرانيون يتألقون في مسابقات الرسم الاسيوية بالصين
امير عبداللهيان يلتقي كبير المفاوضين اليمنيين في مسقط
تاكيد ايراني عماني على استمرار المشاورات بهدف حل قضايا المنطقة
الدكتور أذرشب: اللغة العربية ليست لغة اجنبية في ايران
الصین: دور ايران في مفاوضات فيينا بناء جدا
قالیباف يهنئ الحلبوسي لانتخابه رئيسا للبرلمان الجديد في العراق
توافد الزوار الاجانب الی مشهد المقدسة یزداد اكثر من 400 %
شركة تكنولوجية ايرانية تنجح بانتاج بدلة طبية واقية من الاشعة السينية
صادرات السلع الايرانية الى العراق عبر معبر جذابه تزداد بنسبة 266 %
ايران تضطلع وطاجيكستان بدور مصيري في تفعيل اتفاق "ايكو" التجاري
زيارة سلطنة عمان وقطر تاتي في اطار سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار
خطيب زاده: حققنا تقدما في مفاوضات فيينا.. وعقد الجولة القادمة من الحوار بين ايران والسعودية على جدول الأعمال
القحوم لـ تسنيم: يدنا ممدودة للسلام ولكن.. اليمن قادر على الصمود حتى لو استمر العدوان مائة عام
بينيت: يساورنا القلق من مفاوضات فيينا لكننا غير ملزمين بها
العامري يستقبل رئيس الوزراء لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد
بث الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة من محاور السياسة الأمريكية في المنطقة
خلاصة تحليلات: تأثير الأزمة الأوكرانية على سوريا
الحوثي: دول العدوان تستمر في تسويق خداعها بخصوص اليمن منذ 7 سنوات
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم أسير محرر
شركة تكنولوجية ايرانية تنجح بانتاج بدلة طبية واقية من الاشعة السينية
هنية: لا مستقبل للمحتل على أرض فلسطين
مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن الأقصى
العلاقات السعودية الاسرائيلية من السر الى العلن
بالصورة: أطفال إيرانيون يتألقون في مسابقات الرسم الاسيوية بالصين
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس إماراتية في شبوة
ميقاتي من مصر: الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل فرصة لشباب لبنان