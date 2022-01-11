امير عبداللهيان يلتقي كبير المفاوضين اليمنيين في مسقط

واثنى القيادي في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، اليوم، على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، وقدم شرحا للتطورات الراهنة في هذا البلد.

التقى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، على امتداد زيارته الحالية لسلطنة عمان، كبير المفاوضين في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد السلام".

واعرب امير عبداللهيان في هذا اللقاء عن اسفه لاستمرار الحرب المفروض على الشعب اليمني؛ مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.

كما اكد على انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل المشاكل في بلاده؛ مصرحا بأنه يمكن عبر انتهاج الحوار تحديد المستقبل السياسي لليمن.

الى ذلك، قدم عبد السلام العزاء باستشهاد السفير الايراني في صنعاء.

واثنى القيادي في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، اليوم، على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، وقدم شرحا للتطورات الراهنة في هذا البلد.