اكد استاذ اللغة والأدب العربيّ الدكتور "محمد على اذرشب" ان الايرانيين يعتبرون اللغة العربية لغة الحضارة الاسلامیة وليست لغة اجنبية وانطلاقا من ذلك هناك لغات متعددة تدرس في کلیة اللغات الاجنبیة في جامعة طهران ولکن العربیة بقیت فی کلیة الاداب باعتبارها لیست الاجنبیة بل هی لغة الحضارة الاسلامیة.

وفي حوار مع ارنا، اكد الدكتور أذرشب وهو عضو المجلس الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ان الايرانيين ينظرون الى اللغة العربية باعتبارها لغة الحضارة الاسلامية وقدموا خدمات لهذه اللغة في كل المجالات بما فيها البلاغة وتدوين القواميس والصرف والنحو.

ولفت الباحث الايراني في اللغة العربية وادابها إلى ان الايرانيين ينظرون الی اللغة العربیة، باعتبارها لغة الحضارة الاسلامیة ولم ینظروا الیها كلغة قومیة لانهم اذا ينظرون الیها نظرة قومية فلا یتفاعلون معها والملفت ان الایرانیین منذ ان تشرفوا بالاسلام قدموا خدمات للغة العربیة في كل المجالات بما فيها البلاغة، وتدوین قوامیس اللغة العربیة وفی مجال النحو والصرف وفي کل المجالات التي من شأنها ان ترتبط باللغة العربیة وهذا یدل دلالة الواضحة علی انهم نظرو الی اللغة العربیة باعتبارها لغة الحضارة الاسلامیة. وعلى العرب ان یساعدوا في إبقاء فکرة الحضارة الاسلامیة لدی الایرانیین لان اثارة العصبیات القومیة لا تنفع اللغة العربیة ولا تنفع اللغة الفارسیة واذا ثارت العصبیات القبلیة فان اللغة العربیة سوف تبتعد عن قطاع کبیر من قطاعات العالم الاسلامی وسوف تتحول الی اللغة القومیة بدلا من اللغة الحضاریة وتنحصر فی الدائرة المعینة وهذا لیس من مصلحة اللغة العربیة وكذلك اللغة الفارسیة.

الدكتور أذرشب: اللغة العربية ليست لغة اجنبية في ايران

العلاقات اللغوية بين ايران والعالم العربي تمثل قوة لكلا الجانبين

وشدد بالقول ان الایرانیين اصبحوا اساتذة اللغة العربیة للقرون المتعددة یعني اول من دون النحو في اللغة العربیة هو سیبویة في کتابه "الکتاب" واول من اجاد في تدوین البلاغة العربیة هو الجرجاني صاحب کتاب دلائل الاعجاز واسرار البلاغة والذي لم یخرج یوم واحد من ایران ولكن کتب هذا الكتاب باللغة العربیة من اجل ان یبین عظمة هذه اللغة وجمالها وجمال القرآن في زمانه ولا یزالان هذان الکتابان هم من اهم الکتب في تدریس جمالیات اللغة العربیة والبلاغة العربیة.