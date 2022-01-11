توافد الزوار الاجانب الی مشهد المقدسة یزداد اكثر من 400 %

واعتبر استكمال مشاريع البنية التحتية في مشهد المقدسة، ومتابعة الإسراع في بناء الفنادق الرخيصة لتقديم تسهيلات مناسبة للزوار وتخفيف أعباء السفر عنهم، الی جانب توفیر الارضیة لازالة العوائق المتعلقة باستثمار المسلمين من الدول الاخرى في المدينة من اهم المخططات لزيادة السیاح الأجانب الوافدین إلى المحافظة.

اعلن مساعد إدارة وتنسيق شؤون الزوار في محافظة خراسان الرضوية "حجت کنابادی نجاد" عن ارتفاع عدد السياح الاجانب الوافدين الی مدینة مشهد المقدسة مرکز المحافظة (شمال شرق البلاد) بنسبة 434 بالمائة منذ بدایة العام الإيراني الحالي (بدأ في 21مارس 2021) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال "کنابادي نجاد" یوم السبت في تصريح خاص لمراسل "ارنا"، ان 69 ألفاً و347 سائحا اجنبیا زاروا المدینة خلال الشهر الماضي، مضیفا ان توافد السياح الاجانب الى المدينة شهد نموا بنسبة 434 بالمائة منذ بدایة العام الإيراني الحالي (بدأ في 21مارس 2021) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واعتبر استكمال مشاريع البنية التحتية في مشهد المقدسة، ومتابعة الإسراع في بناء الفنادق الرخيصة لتقديم تسهيلات مناسبة للزوار وتخفيف أعباء السفر عنهم، الی جانب توفیر الارضیة لازالة العوائق المتعلقة باستثمار المسلمين من الدول الاخرى في المدينة من اهم المخططات لزيادة السیاح الأجانب الوافدین إلى المحافظة.