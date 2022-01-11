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صادرات السلع الايرانية الى العراق عبر معبر جذابه تزداد بنسبة 266 %

واشار الى أن حجم البضائع المصدرة من حدود جذابة في نفس الفترة من العام الماضي كانت 57 الفا و681طن بقيمة 22 مليونا و 468 ألف دولار.
رمز الخبر: ۶۱۹۹۶
تأريخ النشر: 11 January 2022

اعلن حاكم مدينة دشت آزادكان في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، حميد سيلاوي عن زيادة في صادرات السلع الايرانية الى العراق عبر معبر جذابه الحدودي بنسبة 266 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الايراني (بدا في 21 مارس 2021).

وأضاف سيلاوي في مقابلة مع مراسل(إرنا) اليوم الاثنين انه تم تصدير 82 مليونا و 306 ألف دولار من البضائع غير النفطية إلى العراق عبر معبر جذابه التجارية خلال الاشهر الـ9 الماضية ما يظهر زيادة بنسبة 266 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي.

واوضح انه خلال هذه الفترة تم تصدير 316 الف و161طن من البضائع بما فيها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمنتجات المائية ومواد البناء والسلع المنزلية والميكانيكية إلى العراق من جمارك جذابه، والتي شهدت نموا بنسبة 448 بالمائة في الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واشار الى أن حجم البضائع المصدرة من حدود جذابة في نفس الفترة من العام الماضي كانت 57 الفا و681طن بقيمة 22 مليونا و 468 ألف دولار.

يشار إلى أن العمل في منفذ "جذابه" الحدودي، بدأ في عام 2009، وتم تخصيصه لاجتياز الزائرين، ونقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الأعمال في البلدين.

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