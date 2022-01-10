مستعربون يقتحمون جامعة "بيرزيت" ويختطفون طالبين

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات خاصة "إسرائيلية" اختطفت الطالبين إسماعيل البرغوثي، وقسام نخلة، من أمام مدخل الجامعة الشرقي، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة طالبين آخرين.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان صحافي: “إن قوات الإجرام الصهيوني ارتكبت جريمة جديدة تجاه جامعة بيرزيت وطلبتها، حيث اقتحمت قوات المستعربين وجيش الاحتلال مدخل الجامعة الشمالي وأطلقت الرصاص الحي على الطلبة، فأصابت واعتقلت عدداً منهم”.

وأكدت الجامعة أن محاميها يعمل الآن على معرفة أوضاع الطلبة ومتابعتهم، فيما أدانت الجامعة هذا الاعتداء السافر على الجامعة، وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية.