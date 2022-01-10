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البطش: الصراع مع الاحتلال مفتوح ولن يغلق إلا باستعادة حقوق شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، اليوم الإثنين، أن الصراع مع الاحتلال مفتوح، ولن يغلق إلا باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۶۱۹۸۷
تأريخ النشر: 10 January 2022

وشدد البطش خلال حفل تأبين القيادي بحماس ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي السابق عبد السلام صيام، على تنامي ظاهرة العنصرية والتطهير العرقي بحق شعبنا في الداخل المحتل، من حكومات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق الأرض الفلسطينية في الضفة والقدس.
وقال: "لا يمكن للمقاومة ومعها شرفاء الأمة أن يقبلوا ببقاء الاحتلال الصهيوني، مضيفا: "أن المقاومة لن تتوانى في الدفاع عن شعبنا".
ونوه إلى أن صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقا، مطالبا المؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين.
ودعا البطش، إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية لحماية شعبنا في الضفة والقدس، مشيدا ببطولات الأجهزة الأمنية في غزة وملاحقتها لأذناب الاحتلال الصهيوني.

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