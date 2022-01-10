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العامري يستقبل رئيس الوزراء لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد
استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد.
رمز الخبر:
۶۱۹۸۵
تأريخ النشر:
10 January 2022
وناقش الجانبان مخرجات العملية السياسية وايجاد الحلول المناسبة لها في ظل الخلافات الحالية.
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