النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن الأقصى

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط إسرائيلي متدحرج لتقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك.
رمز الخبر: ۶۱۹۸۴
تأريخ النشر: 10 January 2022

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن عرقلة شرطة الاحتلال الإسرائيلية لعمل إدارة الأوقاف الإسلامية بلغت حدا من التمادي لا يمكن قبوله، ويهدد بشكل خطير صلاحيات مؤسسة الأوقاف باعتبارها الجهة ذات المسؤولية الحصرية في إدارة وعمارة وصيانة المسجد الأقصى المبارك، والتي تستمد شرعيتها القانونية والسياسية والدينية من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت أن عرقلة عمليات الترميم داخل المسجد والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في لجنة الإعمار من جانب شرطة الاحتلال، إضافة إلى تصاعد موجة الاقتحامات اليومية وتمكين المستوطنين من ممارسة كافة أشكال الانتهاكات لحرمة المسجد، تشكل مؤشرا واضحا وخطيرا على الأهداف المبيتة للمؤسسة الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى، وصولا الى تكريس التقسيم الزماني والمكاني.
وحذرت الهيئة، سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات وما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين ومن مخاطر وتداعيات سيتحمل الاحتلال مسؤوليتها، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه الممارسات لن يستمر طويلا.
ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة التعامل بجدية إزاء المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، وإلى ضرورة التحرك على كافة المستويات لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من الأخطار المحدقة به.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حركة "فتح": وجود سوريا خارج الجامعة العربية "عار على العرب" ومحمود عباس سيزور دمشق قريبا
مستعربون يقتحمون جامعة "بيرزيت" ويختطفون طالبين
ميقاتي من مصر: الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل فرصة لشباب لبنان
القحوم لـ تسنيم: يدنا ممدودة للسلام ولكن.. اليمن قادر على الصمود حتى لو استمر العدوان مائة عام
خطيب زاده: حققنا تقدما في مفاوضات فيينا.. وعقد الجولة القادمة من الحوار بين ايران والسعودية على جدول الأعمال
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم أسير محرر
البطش: الصراع مع الاحتلال مفتوح ولن يغلق إلا باستعادة حقوق شعبنا
هنية: لا مستقبل للمحتل على أرض فلسطين
العامري يستقبل رئيس الوزراء لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد
مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن الأقصى
خلاصة تحليلات: تأثير الأزمة الأوكرانية على سوريا
الحوثي: دول العدوان تستمر في تسويق خداعها بخصوص اليمن منذ 7 سنوات
بينيت: يساورنا القلق من مفاوضات فيينا لكننا غير ملزمين بها
بث الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة من محاور السياسة الأمريكية في المنطقة
المفتي أحمد قبلان للبنانيين: لا تكونوا أسلحة دمار طائفي بيد الأميركي
حسابات الأمريكيين خاطئة دائماً.. طبيعة الاستكبار العالمي تعارض الجمهورية الإسلامية
إيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا من المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني
الشيخ خالد الملا : قادة النصر افشلوا المخطط الأمريكي في العراق
حزب الله العراق : محاولة استئثار طرف معين ستؤدي إلى عدم الاستقرار
حماس: أرضنا تستحق أن يُبذل لأجلها الغالي والرخيص
صنعاء: ما عرضه تحالف العدوان بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى إفلاسٌ وفبركة
الداخلية في غزة: الموساد متورّط في اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
المفتي أحمد قبلان للبنانيين: لا تكونوا أسلحة دمار طائفي بيد الأميركي
عضو بالفتح يكشف محتوى رسالة محمود عباس للرئيس السوري
"فايننشال تايمز": السعودية تلجأ إلى دول خليجية للمساعدة في تجديد دفاعاتها
صفي الدين: التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية مغامرة غير محسوبة
سوريا: الاحتلال الأميركي يبني مصفاة نفط في حقول رميلان بالتعاون مع "قسد"
رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين
القحوم لـ تسنيم: يدنا ممدودة للسلام ولكن.. اليمن قادر على الصمود حتى لو استمر العدوان مائة عام