بث الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة من محاور السياسة الأمريكية في المنطقة

لافتا الى القواسم المشتركة بين الشعبين مؤكدا على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وقفت دائما إلى جانب أفغانستان وان الحكومة الافغانية الجديدة تؤكد بانها ليست ضد اي من الدول الجوار .

اعتبر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال لقائه المشرف على وزارة الخارجية الافغانية ، ان بث الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة تعد احدى محاور السياسة الأمريكية في المنطقة.

ویذکر، ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان التقى بعد ظهر يوم الاحد في طهران المشرف على وزارة الخارجية الافغانية مولوي امير خان متقي والوفد المرافق له.

وشدد امير عبداللهيان في اللقاء على ان جهاد الشعب الأفغاني الغيور أظهر أنه لا يمكن لأي قوة أجنبية احتلال أفغانستان وحكمها ،مشيرا الى التصريحات الايجابية لقادة طالبان بشأن تشكيل حكومة شاملة مؤكدا على ضرورة توفير المؤشرات مقبولة في هذا الصدد.

ولفت أمير عبد اللهيان الى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الايرانية للشعب الافغاني الذي يعيش المعاناة ، مبينا ان ايران ستستمر بتقديم هذه المساعدات وستستخدم أيضًا القدرات الإقليمية لتقديم المزيد من المساعدات للتخفيف من مشاكل الشعب الأفغاني.

كما ادان وزير الخارجية الايراني سياسات امريكا الخاطئة وحلفائها في أفغانستان على مدى الاعوام الـ 20 الماضية ، معتبرا ان بث الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة تعد احدى محاور السياسة الأمريكية في المنطقة.

واكد أمير عبد اللهيان ضرورة الإفراج عن المصادر المالية الافغانية المجمدة من قبل امريكا لأسباب إنسانية وللمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني.

كما أحيى وزير الخارجية الايراني ذكرى الشهداء الدبلوماسيين الايرانييين في مزار شريف ، محملا الهيئة الحاكمة في أفغانستان مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية في هذا البلد.

وقدم الوفد الأفغاني في اللقاء تقريرا عن عملية مواجهة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى وايضا السياسات المتعلقة بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في أفغانستان في الحكومة الأفغانية الجديدة.

واعرب المشرف على وزارة الخارجية الافغانية عن شكره للجمهورية الإسلامية الايرانية على حسن الضيافة للاجئين الأفغان على مدى الاعوام الـ 43 الماضية ،

لافتا الى القواسم المشتركة بين الشعبين مؤكدا على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وقفت دائما إلى جانب أفغانستان وان الحكومة الافغانية الجديدة تؤكد بانها ليست ضد اي من الدول الجوار .

واشار الوفد الافغاني الى الظلم والجرائم الامريكية ضد الشعب الافغاني وقال: إنه على الرغم من أن امريكاغادرت افغانستان بهزيمة مشينة ، إلا أنها تواصل سياساتها ضد الشعب الأفغاني ونتيجة هذه السياسات ، فإن 80 بالمائة من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر.

وناقش الاجتماع أيضا حصة المياة القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من نهر هلمند ، وأكد الجانب الأفغاني على احترامه للمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية هلمند لعام 1973 ، مبينا إن الوفود الفنية للبلدين ستجتمع قريبا لحل قضايا ذات الصلة.