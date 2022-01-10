الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية

وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وأعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أن 228 نائباً صوتوا بعملية الاقتراع لاختيار رئيس المجلس.

واعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وتولى النائب خالد الدراجي، اليوم الاحد، رئاسة جلسة البرلمان العراقي الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ، إن "رئيس السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي أعلن أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان".

وأضاف البيان، أن "المرشحين هما محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حضور 205 نواب للجلسة بعد استنئافها برئاسة النائب خالد الدراجي. كما اعلنت بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين محمد الحلبوسي أو محمود المشهداني لرئاسة المجلس.

وكان قد رفع رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، جلسة البرلمان للتداول؛ بعد حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

وذكرت مراسل العالم، انه "المشهداني قرر رفع الجلسة للتداول، بعد تقديم الاطار التنسيقي والتيار الصدري لوثيقتين حول كونهما الكتلة الاكبر، ما أثار مشادات حادة بين الطرفين".

واضاف ان "الاطار قدم قائمته بـ 88 نائبا، فيما قدم التيار الصدري قائمة بـ 76 نائبا لتندلع، مشادات كلامية بين الكتلتين ادت الى اصدار رئيس السن قرارا برفع جلسة البرلمان للتداول

وسبق ان أعلن رئيس السن المشهداني، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن "رئيس السن محمود المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه".

وتولى المشهداني، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى، للدورة الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 325 نائباً. فيما أدى النواب الحاضرون اليمين الدستورية.