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رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية " علي رضا رشيديان" عن إيفاد الزوار الايرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق عبر الحدود البرية اعتبارا من 3 فبراير 2022 .
رمز الخبر: ۶۱۹۷۶
تأريخ النشر: 09 January 2022

واكد رشيديان في مقابلة مع مراسل "ارنا" اليوم الأحد إنه بناء على الاتفاق بين الجانبين وموافقة الحكومة العراقية، سيتم إيفاد 500 زائر ايراني إلى العراق يوميا.
وذكر أنه بعد الإعلان عن الاتفاق الرسمي للحكومة العراقية بشان إعادة فتح الحدود البرية، هناك احتمال لزيادة عدد الزوار الايرانيين الى ألف شخص.
واضاف ان الحكومة العراقية وافقت علی فتح منفذ مهران الحدودي أمام الزوار الإيرانيين لكن نظرا إلى الامكانيات المتوفرة في منفذ قصر شيرين نسعى الى موافقة العراق على فتح هذا المنفذ ومنفذ شلمجه.
وقال رشيديان حول ايفاد قوافل الزوار الى سوريا: نظرا للظروف الراهنة فإن إيفاد الزوار إلى سوريا يتم عن طريق الجو فقط بسبب القيود الأمنية.

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