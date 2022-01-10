صفي الدين: التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية مغامرة غير محسوبة

شدد على أنّ "المقاومة أصبحت جزءًا حقيقيًا من الهوية الثقافية الوطنية واستقلاله الناجز".

وصف رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، اليوم الاحد، التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية اللبنانية من خلال محاولة سلخ لبنان عن هويته المقاومة، بـ"مغامرة كبيرة وغير محسوبة".

وأضاف صفي الدين، في كلمة له خلال احتفال لحزب الله ببلدة حانين الجنوبية، أن من الأمور الغريبة التي سمعناها بالأمس من بعض الخليجيين، أن حزب الله يهدد الأمن القومي العربي استراتيجيا، ونحن نعلم أن أميركا و"إسرائيل" والغرب يقولون دائما إن حزب الله يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، فهل أصبح الأمن القومي "الإسرائيلي" الأمن القومي العربي نفسه بنظر هؤلاء، وعليه، فإننا نعتقد أنهم فضحوا أنفسهم، وهم لم يكونوا يريدون أن يقولوا هذا، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي المشكلة معهم.

وشدد على أنّ "المقاومة أصبحت جزءًا حقيقيًا من الهوية الثقافية الوطنية واستقلاله الناجز".

وختم بالقول: إن الذين يتهجمون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية، هم يعلمون أن الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم، الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنهم يخدمون مصالح أميركا ومن تهتم به أميركا و"إسرائيل"، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصلوا إليها حتمًا.

جدير بالذكر أنّ نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال، الخميس الماضي، إنّه "في الفترة الأخيرة أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز موقفاً جائراًَ ظالمًا ضد حزب الله، ونعتهُ بـالإرهاب، حيث كانت السعودية منذ سنوات تصنّف الحزب في دائرة الإرهاب".

ورأى الشيخ قاسم أنّ "هذا التوصيف في هذا الوقت بالذات ومن ملك السعودية يحمل دلالات سيّئة، خاصة أنّ الوصف هو لمقاومين مجاهدين أبطال قدّموا دماءهم وضحّوا رجالًا ونساءً من أجل تحرير الأرض ومن أجل فلسطين ومن أجل كرامة الأمة".