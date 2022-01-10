الشيخ خالد الملا : قادة النصر افشلوا المخطط الأمريكي في العراق

وقال الملا في كلمته خلال مهرجان “سر الانتصار” المقام في البصرة، أننا “كعراقيين وبصريين من حقنا ان نفخر بابي مهدي المهندس، ونحن كمسلمين نفخر برجل وانسان مثل الشهيد سليماني”.

وأشار الملا إلى ضرورة أن “يكون الجميع شهود على حقبة التضحية كي لا يزور التاريخ”، موجها رسالته بالقول “احذروا من تزوير التاريخ لامجادنا”.

وتابع ، أن “القادة افشلوا المخطط الأمريكي في العراق المتمثل بالمقبور البغدادي، وافشلوا مشروع سبايكر المستمر الذي اريد حدوثه بكل مكان في العراق”.

واستذكر الملا “موقفا للشهيد المهندس مع أحد الأشخاص الذي تكلم عنه في غيابه”، مضيفا أن “الشهيد استحلفه بالاستمرار بانتقاده كلما احس بالضجر وأنه لا ينزعج من ذلك نهائيا”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي