النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

الشيخ خالد الملا : قادة النصر افشلوا المخطط الأمريكي في العراق

أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا " ان قادة النصر افشلوا المخطط الأمريكي في العراق المتمثل بالمقبور البغدادي، وافشلوا مشروع سبايكر المستمر الذي اريد حدوثه بكل مكان في العراق".
رمز الخبر: ۶۱۹۶۸
تأريخ النشر: 09 January 2022

وقال الملا في كلمته خلال مهرجان “سر الانتصار” المقام في البصرة، أننا “كعراقيين وبصريين من حقنا ان نفخر بابي مهدي المهندس، ونحن كمسلمين نفخر برجل وانسان مثل الشهيد سليماني”.
وأشار الملا إلى ضرورة أن “يكون الجميع شهود على حقبة التضحية كي لا يزور التاريخ”،  موجها رسالته بالقول “احذروا من تزوير التاريخ لامجادنا”.
وتابع ، أن “القادة افشلوا المخطط الأمريكي في العراق المتمثل بالمقبور البغدادي،  وافشلوا مشروع سبايكر المستمر الذي اريد حدوثه بكل مكان في العراق”.
واستذكر الملا “موقفا للشهيد المهندس مع أحد الأشخاص الذي تكلم عنه في غيابه”، مضيفا أن “الشهيد استحلفه بالاستمرار بانتقاده كلما احس بالضجر وأنه لا ينزعج من ذلك نهائيا”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المفتي أحمد قبلان للبنانيين: لا تكونوا أسلحة دمار طائفي بيد الأميركي
عضو بالفتح يكشف محتوى رسالة محمود عباس للرئيس السوري
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين
سوريا: الاحتلال الأميركي يبني مصفاة نفط في حقول رميلان بالتعاون مع "قسد"
الداخلية في غزة: الموساد متورّط في اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا
"فايننشال تايمز": السعودية تلجأ إلى دول خليجية للمساعدة في تجديد دفاعاتها
صفي الدين: التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية مغامرة غير محسوبة
حسابات الأمريكيين خاطئة دائماً.. طبيعة الاستكبار العالمي تعارض الجمهورية الإسلامية
حماس: أرضنا تستحق أن يُبذل لأجلها الغالي والرخيص
حزب الله العراق : محاولة استئثار طرف معين ستؤدي إلى عدم الاستقرار
الشيخ خالد الملا : قادة النصر افشلوا المخطط الأمريكي في العراق
إيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا من المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني
صنعاء: ما عرضه تحالف العدوان بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى إفلاسٌ وفبركة
حسابات الأمريكيين خاطئة دائماً.. طبيعة الاستكبار العالمي تعارض الجمهورية الإسلامية
إيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا من المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني
حماس: أرضنا تستحق أن يُبذل لأجلها الغالي والرخيص
حزب الله العراق : محاولة استئثار طرف معين ستؤدي إلى عدم الاستقرار
الشيخ خالد الملا : قادة النصر افشلوا المخطط الأمريكي في العراق
صنعاء: ما عرضه تحالف العدوان بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى إفلاسٌ وفبركة
الداخلية في غزة: الموساد متورّط في اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
"فايننشال تايمز": السعودية تلجأ إلى دول خليجية للمساعدة في تجديد دفاعاتها
سوريا: الاحتلال الأميركي يبني مصفاة نفط في حقول رميلان بالتعاون مع "قسد"
صفي الدين: التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية مغامرة غير محسوبة
المفتي أحمد قبلان للبنانيين: لا تكونوا أسلحة دمار طائفي بيد الأميركي
عضو بالفتح يكشف محتوى رسالة محمود عباس للرئيس السوري
رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين