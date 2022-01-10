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صنعاء: ما عرضه تحالف العدوان بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى إفلاسٌ وفبركة

نفت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء صحة ما عرضه ناطقٌ باسم التحالف السعودي بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ووصفته بأنَّه "إفلاسٌ وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ"، وأنه "اعتمد على عرضٍ ركيكٍ".
رمز الخبر: ۶۱۹۶۶
تأريخ النشر: 09 January 2022

وزارة الخارجية في حكومة صنعاء تقول إنَّ "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً، يُظهر للعالم الفشل الذريع الذي تعيشه السعودية".

نفت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء صحة ما عرضه ناطقٌ باسم التحالف السعودي بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ووصفته بأنَّه "إفلاسٌ وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ"، وأنه "اعتمد على عرضٍ ركيكٍ".

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إنَّ "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً، يُظهر للعالم الفشل الذريع الذي تعيشه السعودية".

وأضافت أنَّ "السعودية تدرك أنَّها الجهة الأساسية والسبب الرئيسي في تحويل منطقة البحر الأحمر وباب المندب إلى ساحة عمليات عسكرية، من خلال عدوانها".

وأشارت الوزارة إلى أنَّ "ناطق العدوان ظهر في صورةٍ باهتةٍ ومشوشّةٍ، لا ترقى إلى ما لدى حلفاء السعودية المعروفين، من قدرات استخبارية جويّة وبحرية".

وبيّنت وزارة الخارجية في بيانها أنَّ "السفينة، روابي، وسفناً أخرى، كانت في نطاق عمليات قوات صنعاء الدفاعية".
وتابعت أنَّ "الوضع الحالي لمنطقة العمليات البحرية الحربية على طول الساحل اليمني، يُظهر ويُؤكّد مساهمة تلك الأهداف، على نحو مباشِرٍ أو غيرِ مباشِرٍ، في العدوان العسكري على اليمن".

وختمت الوزارة بيانها بتأكيد أنَّ "السعودية والدول الغربية وأميركا التي تقف وراءَها هي السبب الرئيسي في اختلاق كل الإشكالات والتجاوزات، وتحويل البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى ساحة حربٍ محتملةٍ".

وكان المتحدث باسم التحالف السعودي، تركي المالكي، تحدث اليوم السبت عما وصفه بـ"أدلة" بشأن "الاستخدام العسكري لميناءي الحديدة والصليف".

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، عرضت القوات المسلحة اليمنية مشاهدَ توثّق نقل أسلحةٍ ومعدَّاتٍ عسكريةٍ، داخل سفينة الشحن العسكرية الإماراتية، التي احتجزتها قبل أيام.

وفي الـ3 من الشهر الجاري، أعلنت القوات المسلحة اليمنية ضبطها "سفينة شحن عسكرية إماراتية، على متنها معدات عسكرية، ودخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص، وتمارس أعمالاً عدائية".

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